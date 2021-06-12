Чудесные бабушки: бывшие жены Михалкова и Кончаловского запечатлелись вместе с внуками

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram поделился красивым кадром. На фотографии можно увидеть двух замечательных советских актрис Наталью Аринбасарову и Анастасию Вертинскую с их внуками. Обе женщины находятся в прекрасной форме. Они улыбаются и счастливы рядом с любимыми людьми.

«Наталия Аринбасарова и Анастасия Вертинская с внуками». Егор Кончаловский

«Значимость этой фотографии не понять поколению тиктокеров, к сожалению», «Шикарные женщины! Любимые наши актрисы! Это наше достояние! Здоровья им и благополучия», «Почему такую гениальную актрису, как Анастасия Вертинская не снимают в фильмах. Я не верю, что она сама отказывается. Украшение и гордость советского кино. Глаз отдыхал, глядя на ее красоту. И сейчас она прелестная. Это видно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасии Вертинской сейчас 76 лет. Наталья Аринбасарова, мама Егора Кончаловского, на два года ее младше. Первая была женой режиссера Никиты Михалкова, а вторая — его брата Андрея Кончаловского.

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