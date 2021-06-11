Екатерина Климова в платье солнце-клеш и нюдовых лодочках кокетливо обнажила тонкие щиколотки

Звезда театра и кино, 43-летняя Екатерина Климова невероятно хороша собой – у нее удивительно гармоничные черты лица, идеальная фигура и роскошные длинные волосы.

Актриса обожает щеголять в разных нарядах, которые подчеркивают ее стройность и красоту.

На видео в сторис Instagram Екатерина Климова предстала в белом платье в крупный черный горох. Тонкую талию актриса акцентировала широким черным поясом. Платье с объемной юбкой солнце-клеш дало возможность Екатерине пококетничать перед камерой. Звезда играет с нарядом, слегка приподнимая его и демонстрируя свои тонкие щиколотки.

Екатерина Климова выбрала нюдовые лодочки на каблуке, которые делают ее ноги визуально длиннее.

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Напомним, Екатерина Климова не только успешная актриса, она еще и мама четверых детей. Всем своим наследникам звезда старается уделить максимум внимания, совершая с дочками и сыновьями совместные выходы в свет.

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