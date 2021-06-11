«Вскочила среди ночи»: Яна Кошкина в изумительном платье в цветок засветила упругую грудь

Актриса Яна Кошкина в Instagram поделилась красивым кадром себя любимой. На фотографии она запечатлена в изумительном платье в цветок. При этом без труда можно разглядеть ее упругую величественную грудь.

Как отметила звезда, в детстве ей часто снились кошмары, что она опаздывала на соревнования по художественной гимнастике. В реальной жизни такого никогда не случалось, но эти сны были для нее всегда сродни ужасу. Сейчас, конечно, все прошло, но теперь ее одолевают новые сны.

«Вскочила среди ночи, в панике думая, не проспала ли съемки, где именно сегодня снимаюсь, куда ехать, и весь ли текст выучила! Открыла график, поняла, что сегодня только пробы. Вроде отпустило, но ощущение, что не вписали в график, меня не покидает до сих пор. Видимо, необходим выходной». Яна Кошкина

Напомним, что Яна Кошкина получила известность благодаря ситкому «Интерны». В разное время ей приписывали романы с юмористами Гариком Мартиросяном и Гариком Харламовым.

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