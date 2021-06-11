«Место, где Афродита любила любить»: Гончар нежно прижалась к бывшему мужу Пелагеи на отдыхе

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Почему Пелагея и Телегин до сих пор не могут поделить квартиру за 85 миллионов рублей

Адвокат певицы рассказал Teleprogramma.pro, почему заседание о разделе имущества его клиентки и ее бывшего мужа снова перенесли, и в чем суть его жалобы на представителей Ивана Телегина.