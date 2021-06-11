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«Место, где Афродита любила любить»: Гончар нежно прижалась к бывшему мужу Пелагеи на отдыхе

Влюбленная парочка проводит отпуск на Кипре, отдыхая от повседневной суеты.

«Место, где Афродита любила любить»: Гончар нежно прижалась к бывшему мужу Пелагеи на отдыхе
Мария Гончар и Иван Телегин. Фото: instagram.com/mari_gonchar/

Возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина, Мария Гончар, в Instagram разместила серию красивых кадров со своим любимым мужчиной. Влюбленная парочка отдыхает в эти дни на Кипре, посещая местные достопримечательности.

На фотографиях можно увидеть, что у Ивана Телегина и Марии Гончар все прекрасно в личной жизни. Они буквально ни на шаг не отходят друг от друга, обнимаясь практически на каждом снимке.

«Место, где Афродита любила любить и временами купаться. Как гласит легенда, тот, кто омоется в источнике, будет вечно молодым и красивым».

Мария Гончар

Напомним, что в 2016 году Иван Телегин женился на популярной певице Пелагее. В январе следующего года она подарила ему дочь Таисию. В конце декабря 2019 года стало известно, что звездная парочка больше не вместе. При этом чуть позже прошла информация, что исполнительница якобы запрещает спортсмену видеться с их общим ребенком. Квартиру звезды делят до сих пор.

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