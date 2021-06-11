«На память о наипрекраснейших временах»: дочь Задорнова разместила снимок Бомбиной в купальнике

Дочь сатирика и юмориста Михаила Задорнова, Елена, в Instagram разместила архивный снимок, на котором запечатлена вся ее семья. На кадре можно увидеть драматурга и актера, его вторую жену Елену Бомбину в купальнике и их общую дочь Елену. Судя по всему, в тот день семейство отправилось кататься на лодке.

«С Днем рождения, мамулечка, мамка, маман! Ты самая лучшая! А папкин львиный рык из безоблачного прошлого в ответ непостоянному настоящему это только подтверждает. Фотка на память о наипрекраснейших временах».

Елена Задорнова

«С днем рождения маму. Она у тебя прекрасна. Умна, интеллигентна и очень красива. Хотя у такого мужчины, как твой папа, другой спутницы жизни и не могло быть. Пусть будет счастлива», «Всех вам благ. Ваш папа тоже все видит и поздравляет вас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елене Бомбиной исполнилось 57 лет. Их отношения с сатириком, который, к сожалению, уже ушел из жизни, завязалась в 1984 году. Что касается дочери Задорнова, то Елена уже давно живет на Мальте.

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