Уже держит головку: невестка Валерии запечатлела дочку в белоснежном комбинезоне на прогулке

Валерия не скрывает, что у нее большая и дружная семья. Ее сыновья от прошлых отношений Арсений и Артемий Шульгин уже живут самостоятельно. Каждый из них женился, а в эту новогоднюю ночь у певицы родилась первая внука. Арсений впервые стал папой, хоть ему и всего 22 года. Он бизнесмен, а также друг блогера Гусейна Гасанова. Свою дочку он вместе с женой Лианой назвал необычным именем Селин.

Несмотря на юный возраст, Арсений старается быть примерным отцом. Он уже возил жену и ребенка на море, а все свободное время старается уделять родным. 10 июня пара после праздник у Гасанова, который с размахом отметил свой день рождения, целый день провела с дочкой. Невестка Валерии запечатлела малышку в белоснежном комбинезоне с принтом в коляске. Девочка лежала на животе и при этом держала голову.

«Прогулка под дождем», — написала Лиана. «Романтика», — добавила она.

К слову, Арсений тоже любит гулять с наследницей. На этот раз он даже сделал трогательный лифтолук с женой. Они покрасовались вдвоем. При этом Лиана была облачена в кремовые брюки, лонгслив и оливковую жилетку.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что они гармонично смотрятся вместе. Также их восхитила шестимесячная Селин, которая заметно подросла. К слову, супруги не намерены останавливаться на одном ребенке. Молодой бизнесмен хочет быть многодетным папой.

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