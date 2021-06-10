«Вот это впадина!»: Вера Брежнева в нижнем белье кокетливо оголила роскошную грудь

Вера Брежнева в свое время выступала в составе группы «ВИА-Гра». Теперь она уже строит сольную карьеру. Для многих поклонников девушка успела стать секс-символом. На сцене она появляется в легких струящихся платьях, обрамляющих фигуру, а в от в обычной жизни любит носить облегающие джинсы и блузки. Блондинка с красивым тембром голоса уже больше месяца отдыхает в Италии вместе с родными.

Обычно Вера редко публикует пикантные фото, но с наступлением лета она решила подразнить поклонников. Сначала девушка покрасовалась в тонком халате, а потом сделала селфи в сексуальном купальнике. Теперь артистка покрасовалась на камеру в нижнем белье. Она облачилась в розовый лиф с кружевом и черные трусики. Брежнева засветила ложбинки греха и изящные бедра. Она сделала легкую укладку, сделав образ еще женственнее.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие одарили ее комплиментами. Нашлись и те, кто позавидовал мужу девушки Константину Меладзе, который может ею любоваться каждый день. К слову, ранее Вера признавалась, что присылает ему пикантные фото. «Ой, мне уже нравится», «Как красиво», «Ой, в нижнем белье», «Какая роскошная модель», «Вот это впадина!», «А Костик одобрил?», «Эти ножки прекрасны», «Животик плоский, прям плакать захотелось», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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