«Ох и дива»: Ани Лорак в мини-платье с прозрачным декольте блеснула ложбинкой греха

Ани Лорак привыкла много работать. Ее шоу славятся зрелищностью и красочностью. Девушка не боится сама делать трюки, а не только петь и танцевать. Стоит отметить, что в 42 года она может похвастаться стройной фигурой. Ее красотой восхищаются многие мужчины, включая Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Но главные слова восхищения она слышит от дочки Софии, которая накануне отметила свое 10-летие.

На празднике Лорак была в элегантном платье. Она увиделась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. Бизнесмен не мог пропустить праздник дочки. А вот на следующий день певица продолжила свой тур. Она возобновила гастроли и приехала в Реутов. Если на репетиции она вышла на сцену в леопардовом костюме, то потом Каролина ( настоящее имя звезд, — Прим, ред.) уже красовалась у зеркала в сверкающем мини платье с бахромой и прозрачным декольте.

Лорак на каблуках стояла перед зеркалом. она продемонстрировала свои загорелые ноги и манящую ложбинку греха. Поклонники были сражены красотой ее фигуры. Многие одарили звезду комплиментами.

«Самая яркая ,талантливая звезда», «Какая красивая», «На идеальной фигуре Каролины смотрится безупречно», «Просто богиня!», «Прекрасная», «Лопес отдыхает», «Ох и дива», «Ноги от ушей», «Такая красота неземная», «На эти ноги хочется смотреть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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