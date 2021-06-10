Удивительно: принц Уильям назвал любимое занятие младшего сына

В апреле Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни и трехлетие своего младшего сына – принца Луи. В свой день рождения мальчик впервые пошел в детский сад. Об этом герцоги Кембриджские сообщили, опубликовав его фото на велосипеде в своем Instagram. Во время визита в Шотландию на прошлой неделе принц Уильям рассказал о любимом занятии своего младшего наследника.

Оказалось, что Луи очень любит наблюдать за сельскохозяйственной техникой, особенно за тракторами, и даже кормить ягнят. Впрочем, его старшие брат и сестра тоже разделяют это увлечение.

«Важно, чтобы дети любили природу», — цитирует герцога Кембриджского Daily Express.

Напомним, что единственной дочке Кембриджских – Шарлотте в начале мая исполнилось шесть лет. А принцу Джорджу скоро будет восемь.

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