Кейт Миддлтон и принц Уильям могут стать следующими «обитателями» Букингемского дворца

Это случится после того, как принц Чарльз взойдет на престол.

В следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего пребывания на британском престоле. Она станет первой из монархов, кому удалось преодолеть этот рубеж. В Британии уже разработан план празднования этой даты. А пока первым в очереди на трон значится ее старший сын, принц Чарльз. Ранее он уже заявлял, что когда станет королем, останется жить в Кларенс-Хаусе.

Таким образом, как пишет Daily Express, новыми «обитателями» Букингемского дворца могут стать Кейт Миддлтон и принц Уильям. Такие правила предусмотрены королевским протоколом. Сейчас семья живет в Кенсингтонском дворце – своей официальной резиденции, а также имеет особняк Анмер Холл в Норфолке. Недавно стало известно, что у них также есть небольшой дом в Шотландии, где они в студенческие годы любили скрываться от публики.

Добавим, что принц Чарльз живет в Кларенс-Хаусе с 2002 года вместе с Камиллой Паркер-Боулз. Ранее там проживала его бабушка, мама Елизаветы II.

Смотрите также: