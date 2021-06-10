Лопырева в трикотажных шортах и рубашке пудрового цвета отправилась гулять по Петербургу

Виктория Лопырева недавно вернулась в Москву. Она целый год путешествовала по теплым странам. Большую часть времени во время пандемии модель провела в Дубае с сыном Марком Лео. Там она успевала работать, видеться с друзьями и отдыхать. Девушка получила красивый загар, которым теперь дразнит жителей культурной столицы. После экономического форума блондинка решила задержаться в Санкт-Петербурге.

В последнее время Виктория носила изящные платья. Она всегда тщательно подбирает образы для светских мероприятий. А 10 июня девушка решила устроить себе выходной. Она облачилась в трикотажные шорты и топ, который дополняла рубашка оверсайз нюдового цвета. Лопырева похвасталась своими стройными и загорелыми ногами. Она осталась довольна скрабом, который использовала для своей кожи.

«Наконец-то, закончив все свои дела домашние, можно выйти на Невский гулять. Погода шикарная просто», — заявила блондинка.

Она успела купить цветы и оказалась на яхте. Там модель встретила свою подругу, которую поздравила с днем рождения. Там началась вечеринка, ан которой Лопырева смогла повеселиться.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие одарили ее комплиментами. С таким загаром только шорты и носить«, «Красивая, как никогда», «Без макияжа вас вообще не видели никогда», «Просто кукла», «Как можно выглядеть так безупречно», — прокомментировали пост подписчики.

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