Принц Гарри и Меган Маркл обвинили в клевете телеканал ВВС

Не прошло и недели, как Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз, а уже ввязались в новый скандал. Все из-за имени малышки, которую назвали Лилибет Диана. Известно, что Лилибет — это детское прозвище королевы. Журналисты ВВС в своем материале отметили, что Гарри и Меган назвали дочь этим именем без разрешения на то королевы.

Эта информация так разозлила Сассекских, что их адвокаты направили на телеканал официальное письмо, в котором обвинили сотрудников в клевете. К нему правозащитники прикрепили и пресс-релиз, где отметили, что после рождения дочери Гарри в первую очередь позвонил бабушке и спросил разрешения использовать ее детское прозвище.

К слову, ранее информации о разговоре герцога с Елизаветой II не было. Таблоиды писали о том, что после рождения девочки, принц сразу же позвонил Елизавете II, чтобы лично сообщить радостную новость. Об этом пишет АВС.

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Напомним, недавно Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида, который рассекретил некоторые моменты переписки с ее отцом Томасом Марклом перед свадьбой с Гарри.

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