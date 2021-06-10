Принц Гарри и Меган Маркл обвинили в клевете телеканал ВВС

Не прошло и недели, как Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз, а уже ввязались в новый скандал. Все из-за имени малышки, которую назвали Лилибет Диана. Известно, что Лилибет — это детское прозвище королевы. Журналисты ВВС в своем материале отметили, что Гарри и Меган назвали дочь этим именем без разрешения на то королевы.
Эта информация так разозлила Сассекских, что их адвокаты направили на телеканал официальное письмо, в котором обвинили сотрудников в клевете. К нему правозащитники прикрепили и пресс-релиз, где отметили, что после рождения дочери Гарри в первую очередь позвонил бабушке и спросил разрешения использовать ее детское прозвище.
К слову, ранее информации о разговоре герцога с Елизаветой II не было. Таблоиды писали о том, что после рождения девочки, принц сразу же позвонил Елизавете II, чтобы лично сообщить радостную новость. Об этом пишет АВС.
Напомним, недавно Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида, который рассекретил некоторые моменты переписки с ее отцом Томасом Марклом перед свадьбой с Гарри.