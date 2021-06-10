Любимые конфеты: какой шоколад предпочитает Елизавета II

Елизавета II любит сладости. На днях стал известен рецепт ее любимого шоколадного торта, без которого она не может прожить и дня. Теперь же общественность узнала, какие конфеты предпочитает британская королева.

«Елизавета II настолько любит сладкое, что ей приходится даже сдерживать себя. Да, у нее есть список любимых шоколадных конфет, но мне не разрешено разглашать его вам. Я могу только сказать, что у нее очень цветочные вкусы», — цитирует People владельца лондонского магазина конфет Адама Ли.

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Самыми популярными из них являются конфеты с розовым и фиалковым кремами, глазированные черным шоколадом. Известно, что ввиду необычного вкуса, эту разновидность сладостей называют «типично английской».

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