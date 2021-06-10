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Розы в честь мужа: Елизавета II необычным способом почтила память принца Филиппа

10 июня герцогу Эдинбургскому исполнилось бы 100 лет.

Розы в честь мужа: Елизавета II необычным способом почтила память принца Филиппа
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Муж Елизаветы II, принц Филипп умер 9 апреля. До своего столетия он не дожил всего два мясца. 10 июня герцог Эдинбургский отметил бы свой юбилей. В этот день королева почтила его память весьма необычным способом, посадив на восточной террасе Виндзорского замка новый вид роз. Об этом пишет Reuters.

Цветы Елизавете II передал глава королевского садоводческого общества Кит Вид, который подчеркнул, что цветок назвали «Роза герцога Эдинбургского».

«Это растение напоминает о всех чудесных вещах, которые сделал принц Филипп за свою жизнь», — цитирует Вида издание.

К слову, новый вид роз можно будет купить. Все собранные средства пойдут в фонд, который оказывает помощь детям.

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