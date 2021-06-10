Юная леди: Маликова в блузке с пышными рукавами и джинсах клеш появилась на завтраке Tiffany

Дмитрий Маликов растит сына Марка. А вот его старшая дочка Стефания давно стала студенткой. Она не только учится в МГИМО, но и занимается собственным бизнесом. Во время пандемии девушка запустила свой бренд одежды. С малых лет она интересовалась модой и много путешествовала. Теперь наследница артиста создает наряды, которые сопоставляет с трендами сезона и старается, чтобы они нравились ее сверстницам.

больше по теме По-молодежному: Стеша Маликова в джинсах с разрезами и замшевых сапогах устроила фотосессию Наследница певца решила похвастаться своим летним образом.

Сама Стеша любит носить платья и жакеты. Однако 10 июня она отправилась на мероприятие, о котором только мечтают многие девушки. Она побывала на завтраке Tiffany. Для такого мероприятия дочка Маликова выбрала стильный повседневный лук. она облачилась в черную блузку с пышными рукавами, а также трендовые джинсы клеш с высокой посадкой и брючинами, которые касаются пола.

Наряд визуально сделал девушку выше и стройнее. Ранее Эвелина Хромченко призналась, что клеш актуален в этом сезоне. Стеша дополнила образ миниатюрной сумкой желтого цвета.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Маликова. Многие одарили девушку комплиментами. «Просто богиня!», «Очень красивое, вам идет бесконечно!», «Стройная и величавая. Вы просто окутываете прекрасной, образцовой красотой», «Стройная такая», «В этих джинсах словно модель», «Прям классный образ, не старит, как обычно», «Завтрак с леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: