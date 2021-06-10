«Сняли в монастыре»: фотограф Пугачевой поделился уникальным кадром Королевой в образе невесты

Снимок был сделан в 1999 году в Майами.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился уникальным кадром из прошлого. На фотографии можно увидеть певицу Наташу Королеву около алтаря.

«Пока в шоу-бизнесе кипят нешуточные страсти, мы вспомним былое. 1999 год. Майами. Мы снимали клип Игорю Николаеву на песню «Золотое время». Между съемками я брал в руки фотоаппарат. Это фото мы сняли в монастыре. Наташа Королева в образе невесты». Роман Родин

Напомним, что в 1999 году Наташа Королева и Игорь Николаев еще были мужем и женой. Вместе они жили с 1992 по 2001 год. Детей в этом союзе на свет не появилось.

В 2003 году исполнительница вышла замуж за культуриста Тарзана. Причем к тому моменту она уже родила от бодибилдера сына Архипа. Заметим, что и Игорь Николаев после расставания с женой обрел свое счастье. Он женился на певице Юлии Проскуряковой, которая подарила ему дочь Веронику. В этом году наследнице композитора исполнится уже шесть лет.

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