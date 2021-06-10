Нежность: беременная Арзамасова в кардигане цвета маршмеллоу подчеркнула округлившийся живот

Лиза Арзамасова не скрывает, что ей нравится играть в театре и сниматься в кино. Многие помнят ее по сериалу «Папины дочки». Никто не догадывался, что девушку связывают чувства с Ильей Авербухом. С известным фигуристом она встречает ни один год, но только в прошлом году стало известного об их романе, а в конце года влюбленные сыграли свадьбу. А этой весной пара объявила, что ждет пополнение.

Примечательно, что Лиза продолжает появляться на светских раутах и играть в театре. Первое время она скрывала округлившийся живот, надевая наряды свободного кроя. Девушка даже призналась, что переживает из-за того, что ее формы меняются. И вот к началу лета ее живот стал таких размеров, что скрыть его уже сложно. Арзамасова приехала в Санкт-Петербург, где прогулялась по набережной. На этот раз она выбрала уютный монохромный образ.

Жена Авербуха позировала в белых брюках и водолазке с высоким воротом. Поверх она надела нежно-розовый, как маршмеллоу, кардиган. Наряд обрамлял выпирающих живот девушки.

«Спасибо, Питер, — как всегда, встретил солнцем и высоким небом!» — написала звезда.

Поклонники отметили, что ей идет беременность. Наряд Лизы многих привел в восторг. «Красооотка, животик уже большой, какой срок уже?», «Какие ваши родители молодцы! Ведь воспитать такого талантливого человека — огромный труд», «До этого думала: Ай, какая же она красивая! Увидела это фото и поняла — чертовка, все краше и краше!», «Такая красивая девушка, мамочка будущая», «Красота и нежность», «Лизочка, ты, как всегда, прекрасна!», «Как ангел воздушная», — прокомментировали пост подписчики.

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