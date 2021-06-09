«Каждый раз любуюсь»: Эмма Малинина в костюме из белого денима запечатлелась на борту частного самолета

Супруга известного музыканта вместе с дочкой отправилась на отдых в Италию.

Жена популярного исполнителя Александра Малинина и успешный доктор Эмма Малинина часто показывает в Instagram, что живет очень обеспеченной и комфортной жизнью, на которую заработала своим трудом и талантом.

Сейчас Эмма Малинина решила, что пришло время сделать небольшую паузу и устроить себе каникулы. Вместе с дочкой Устиньей она отправилась на частном самолете на популярный у селебрити из России итальянский курорт Форте-дей-Марми.

Кадром, сделанным в салоне бизнес-джета, Эмма Малинина поделилась в Instagram.

«Позавтракали в Лондоне. Десерт и шампанское в самолете, а поужинаем в любимом ресторане. Привет, Форте-дей-Марми», — подписала свой снимок жена певца.

Для перелета она выбрала комфортную одежду. Эмма Малинина облачилась в костюм из белого денима, состоящий из куртки и облегающих брюк. Ярким акцентом стала футболка с крупным принтом в виде букета цветов.

«Каждый раз любуюсь: вам идет любой цвет», «Форте -дей-Марми — шикарное место! Приятного отдыха», «Очень красивая», — сделали Эмме Малининой комплименты ее поклонники.

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