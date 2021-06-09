«Сладкий пончик»: внук Екатерины Стриженовой отправился на прогулку в модном тренче и панаме

Старшая дочка известной телеведущей Екатерины Стриженовой Анастасия вместе с мужем Петром воспитывает сына – мальчик тезка своего папы, в семье малыша все зовут Петя Петрович.

Пара некоторое время жила в Америке, но вот уже несколько месяцев находится в Москве, где делит заботы о трехлетнем наследнике с бабушкой и дедушкой. Анастасия Стриженова с удовольствием нянчится с быстро подрастающим внуком и даже сама забирает его из детского сада.

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По словам бабушки, мальчик растет очень смышленым. А судя по фото в Instagram мамы Пети Петровича, Анастасии Стриженовой, еще и очень модным парнем.

Анастасия запечатлела сына во время прогулки на детской площадке. Малыш облачен в тренч припылено-серого оттенка, в тон ему – панама. По цвету с верхней одеждой перекликается и обувь – Петя в кроссовках с голубовато-серыми вставками.

«Мой ПП, мой сладкий пончик, мое чудесное настроение, мой трудоголик, мой молчатель, мой воспитатель, мой персик Петрович, мой нервоистребитель, солнце, буря, ледокол Петрович. И это просто наша среда, а завтра уже четверг», — подписала фото сына Анастасия Стриженова.

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