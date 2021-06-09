«Всех сразила! Это космос!»: Глюкоза в полупрозрачном платье оголила изящные бедра на природе

Наталья Ионова знакома публике под псевдонимом Глюкоза. Девушка в свое время снималась в «Ералаше», а потом стала певицей. Ее песни мгновенно стали хитами. Примечательно, что раньше свою внешностью она скрывала. Однако она оказалась привлекательной блондинкой. С эстрады певица пропала, когда вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова и родила дочек: Лидию и Веру. Теперь она снова выпускает песни и даже снимается в кино.

В свои 35 лет Наталья может похвастаться безупречной фигурой. Ее формами раньше восхищалась даже Ксения Собчак. Не удивительно, что иногда для красных дорожек певица выбирает очень откровенные наряды. А недавно она уже успела покрасоваться в купальнике. 9 июня Глюкоза решила подразнить поклонников. Она устроила фотосессию на лужайке возле дома. Девушка грациозно сидела на мраморе, демонстрируя изящную фигуру в черном полупрозрачном платье.

Артистка распустила волосы и накрасила губы алой помадой. Глюкоза засветила тонкую щиколотку и массивные бедра.

«На каблуках замочу тебя я прямо в упор. Почему на каблуках, кого замочу и зачем — скоро, скоро все узнаете», — написала она.

Поклонник были сражены красотой певицы. Многие осыпали блондинку комплиментами. «Шикарная девушка!», «Бабочка, куколка!», «Красотка», «Ты с какой планеты?», «Всех сразила! Это космос!», «Ух, какие бедра», «Какова красота», «Девочка зажигалочка, всех фигурой сразила», — прокомментировали пост подписчики.