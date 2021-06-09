«Ох, носики ежиков торчат»: Брежнева засветила грудь в белоснежном купальнике, как у Лопыревой

Вера Брежнева уже давно стала для многих поклонников эталоном женственности. На днях певица показала свою маму. Тогда фанаты поняли, что свою красоту она унаследовала от родительницы. Уже длительное время артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. Общих детей у них нет, но девушка мечтает, что в будущем еще подарит ему наследников. Уже несколько недель звездная семья отдыхает в Италии.

Если на днях Вера ходила в горы и занималась скандинавской ходьбой, то теперь она решила поделиться летним фото. Девушка опубликовала снимок, на котором предстала в белоснежном купальнике. Наряд с открытыми бедрами облегал роскошную грудь певицы. Она сделала объемную укладку и накрасила губы алой помадой. Брежнева грациозно позировала, засветив не только очертания груди, но и полоски от загара на бедрах.

«Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон», — заявила звезда.

Примечательно, что ранее в таком же белом купальнике, только с черной окантовкой, красовалась на пляже Дубая Виктория Лопырева. Вкусы блондинок на пляжную одежду совпали.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы бесподобная», «Сейчас погода станет жаркой от тебя», «Как со старшей дочкой похожи», «Эталон женственности и красоты», «Ох, носики ежиков торчат», «Следы от загара видны», «Костя точно лишился дара речи», «Костика соблазняешь?», «Красотка белокурая», — прокомментировали пост подписчики.

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