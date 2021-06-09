«Нашел царевну у болотца»: Илья Соболев опубликовал редкий кадр с красавицей-женой

Юморист и шоумен из «Камеди Клаб» Илья Соболев в Instagram поделился редким кадром со своей женой Натальей Пахомовой. На снимке они находятся около речки. Судя по всему, пара отдыхает во время отпуска. Наталья запечатлена в бейсболке. Она состроила смешную гримасу, стоя рядом с супругом.

«Нашел царевну у болотца», — отшутился комик в подписи под фотографией.

«Это же комариная самка. Она высосет из тебя всю кровь», «Сазана поймал, судя по губам», «Теперь краску для волос одну на двоих покупаете. Выгодно. Оба беленькие», «Такое ощущение, что скоро у царевны лопнет губа нижняя», «Красивая у вас жена. Но кепку пусть больше не надевает. Ей она не очень идет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что жена Ильи Соболева занимается юриспруденцией, а также вопросами приобретения недвижимости за рубежом. У женщины есть свое агентство в Испании. У пары две дочери — София и Ева.

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