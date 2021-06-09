«Женщина-кошка»: Карпович в мини-платье с леопардовой юбкой похвасталась загорелыми ногами

Мирослава Карпович многим знакома по роли в сериале «Папины дочки». Однако с момента завершения съемок прошло много времени. Она не скрывает, что пробовала силы как модель. Однако в последнее время девушка все чаще снова снимается в кино, а также играет в театре. На одну сцену с ней выходит Павел Прилучный. Об их романе стало известно год назад, когда звезда «Мажора» расстался с Агатой Муцениеце.

Если прошлым летом Карпович отдыхала с Прилучным в Крыму, то теперь они приехали на Мальдивы. Детей актер с собой брать не стал. Многие поклонники уже называют их романтический отдых медовым месяцем. Они устраивают прогулки на лодке, совместные завтраки и загорают на пляже. С собой девушка взяла множество нарядов. Она примеряет разные образы, чтобы впечатлить возлюбленного.

Накануне Мирослава каталась на корабле в струящемся розовом платье. А теперь у виллы она покрасовалась в черном мини-платье с леопардовой юбкой. Наряд подчеркнул ее рельефные и загорелые ноги. актриса прогуливалась среди пальм.

«Амазонка. Хищница. Женщина-кошка», — написала она.

Поклонники заподозрили, что так ее может называть Павел. Многие восхитились красотой Карпович. «Нежная девочка», «Ноги очень красивые», «Точно Паша фоткал», «Такой красотой нужно любоваться», «Это не место, а рай на земле», «Платье крутое, но фигура круче», — стали писать пользователи Сети.

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