«Муж снимать не умеет, ну и ладно»: Вуличенко показала, как выглядит в купальнике около бани

Актриса Екатерина Вуличенко в Instagram поделилась записью, на которой она в красном купальнике. Звезда находится около бани на подвесной кровати. Актриса отпраздновала вместе с мужем свой 41-й день рождения. Вместе с любимым она находится в Сочи, на Красной Поляне.

«Как я провел этим летом. Муж снимать не умеет, ну и ладно».

Екатерина Вуличенко

«Катенька, с днем рождения! Вы очень красивая. Счастья вам», «Какая прелесть. Вы просто прекрасны», «Какая красота у вас там. Вы просто обворожительны, Катенька. Фигурка на зависть всем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Вуличенко известна по таким сериалам, как «Бумеранг из прошлого», «Была любовь», «Умник» и «Женщина с лилиями». В 2006 году она родила дочь Софию от первого мужа Дениса Трифонова. Позже она с ним рассталась. В декабре 2018 года актриса во второй раз стала мамой. От супруга Марата Гуданаева она родила сына Александра.

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