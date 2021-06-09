Анна Хилькевич запечатлела себя в зеленом топе на Мальдивах, блеснув ягодицами у берега океана

Актриса Анна Хилькевич в Instagram поделилась фотографией, на которой она запечатлена на берегу Индийского океана во время отдыха на Мальдивах. На звезде сериалов «Барвиха» и «Универ. Новая общага» можно увидеть красивый топик зеленого цвета. Она в купальнике, который, не скрывает ее соблазнительных упругих ягодиц. При этом надо заметить, что она саму себя сфотографировала.

«Ладно-ладно. И пусть появится одна классическая красивая фотка с этого прекрасного места! P. S. Хочешь сделать хорошо — сделай это сам». Анна Хилькевич

«Невероятно красивая», «Как же круто делать, что хочешь. Выглядеть, как хочешь. Управлять своей жизнью и жить в удовольствие», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Хилькевич с 2015 года Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. От него она родила двух дочерей — Арианну и Марию. До этого она недолго была замужем за директором по объектам сериала «Барвиха» Антоном Покрепой.

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