Туда и обратно: принц Гарри на день вернется в Лондон

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. По этому случаю в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник, проектированием которого занимались принцы Гарри и Уильям. Церемония пройдет 1 июля, в день рождения леди Ди. Ранее сообщалось, что герцог Сассекский может пропустить мероприятие по разным причинам. Рассматривалось и то, что его холодно встретили во дворце во время предыдущего визита. Напомним, Гарри прилетал в Лондон на похороны принца Филиппа в апреле.

Королевский комментатор NBC Дейзи МакЭндрю заявил Daily Express, что принц все-таки прилетит в Лондон, но только на один день. Сразу после мероприятия он вернется в США, где его будут ждать жена, сын и новорожденная дочь.

Напомним, герцоги Сассекские стали родителями во второй раз в начале июня. Девочку назвали Лилибет Диана.

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