40 тысяч фунтов стерлингов: подарок принца Чарльза принцессе Диане выставили на торги

Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году. За два месяца до свадьбы он сделал ей подарок – автомобиль Ford Escort. Ее часто видели на улицах Лондона за рулем серебристого авто, от которого она отказалась после рождения принца Уильяма, в 1982 году. В 1995 году машину продали за шесть тысяч фунтов стерлингов нынешней владелицы Тины Киркпатрик.

The Times пишет, что она купила Ford Escort, потому что была поклонницей Дианы и все это время пользовалась авто. Теперь же решила его продать. На аукционе Essex Reeman Danise его оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей).

Напомним, принц Чарльз и принцесса Диана развелись в 1996 году. Годом позже леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже.

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