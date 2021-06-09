Звезда Marvel Элизабет Олсен намекнула прессе, что тайно вышла замуж

В свежем интервью актриса проговорилась, что у нее есть муж.

Звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен (играет Алую Ведьму Ванду) дала интервью своей коллеге Кейли Куоко для издания Variety. Девушки общались по видеосвязи, и 32-летняя актриса заперлась для этого в своей ванной. Она пояснила, что ее сосед затеял большой ремонт, и ей целыми днями приходится слушать его дрель. Чтобы минимизировать шум, артистка ушла в самый дальний санузел своего дома.

Собеседница Элизабет обратила внимание на то, что в ванной у нее стоит какая-то детская книга.

«Я тоже только что заметила, что мой муж поставил здесь «Маленькую мисс Магию», — сказала актриса.

Но не название книги вызвало любопытство журналистов, а сам факт, что у Олсен есть муж.

Любопытно, что в официальных источниках свадьба актрисы нигде не упоминается. Летом 2019 года она обручилась с музыкантом Робби Арнеттом после трех лет знакомства. По всей видимости, именно его она назвала своим мужем. Но теперь западная пресса начала муссировать новость о том, что звезда тайно вышла замуж за своего возлюбленного. Учитывая, что пара никогда не стремилась афишировать свои отношения, вполне возможно, что так оно и есть.

Напомним, что девушка уже была обручена ранее с актером Бойдом Холбруком, но до свадьбы дело не дошло. А еще у нее был роман с красавчиком Томом Хиддлстоном.

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