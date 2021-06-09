Опра Уинфри «подкупила» маму Меган Маркл перед скандальным интервью Сассекских

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри начали строить свою жизнь в Калифорнии. Пара купила особняк близ Санта-Барбары, заключила многомиллионный контракт с Netflix, обеспечив финансовую независимость и, наконец, решилась на большое интервью. В начале марта Сассекские почти два часа беседовали с Опрой Уинфри, после чего сразу же стали главными ньюсмейкерами месяца. Их откровения бурно обсуждали в прессе еще долго.

Оказывается, посодействовала этому мама Меган — Дория Рэгланд. Она является давней подругой Опры, которая и «подкупила» ее на интервью дочери и зятя. Об этом пишет Daily Express.

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Известно, что Дория переехала в особняк Меган и Гарри практически сразу после его покупки. С зятем у нее отличные отношения. Об этом не раз говорил и сам герцог Сассекский.

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