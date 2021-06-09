«Такая радостная новость»: принц Чарльз нарушил молчание впервые после рождения внучки Лилибет

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении дочери 6 июня. Малышка появилась на свет еще 4-го в одной из клиник Санта-Барбары. Первой радостную новость узнала королева. Счастливые родители позвонили ей из больницы, а позже, по сообщениям британских СМИ, Елизавета II увидела правнучку по видеосвязи. Принц Чарльз высказался о пополнении в семействе Сассекских спустя несколько дней.

Накануне, как пишет Daily Express, он посетил автомобильный завод в Оксфорде, где отметил, что рождение внучки, которая для него стала пятой, — это «такая радостная новость».

Добавим, что между принцем Уэльским и его младшим сыном до сих пор натянутые отношения. Таблоиды писали, что во время визита Гарри в Лондон в апреле этого года они не разговаривали.

Смотрите также: