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«Такая радостная новость»: принц Чарльз нарушил молчание впервые после рождения внучки Лилибет

Малышка стала пятой внучкой будущего короля Великобритании.

«Такая радостная новость»: принц Чарльз нарушил молчание впервые после рождения внучки Лилибет
Принц Чарльз. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении дочери 6 июня. Малышка появилась на свет еще 4-го в одной из клиник Санта-Барбары. Первой радостную новость узнала королева. Счастливые родители позвонили ей из больницы, а позже, по сообщениям британских СМИ, Елизавета II увидела правнучку по видеосвязи. Принц Чарльз высказался о пополнении в семействе Сассекских спустя несколько дней.

Накануне, как пишет Daily Express, он посетил автомобильный завод в Оксфорде, где отметил, что рождение внучки, которая для него стала пятой, — это «такая радостная новость».

Добавим, что между принцем Уэльским и его младшим сыном до сих пор натянутые отношения. Таблоиды писали, что во время визита Гарри в Лондон в апреле этого года они не разговаривали.

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