Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили подарок малышке Лилибет

У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь Лилибет Диана. О рождении малышки, которая появилась на свет 4 июня в клинике Санта-Барбары, пара сообщила 6 июня. С радостным событием герцогов Сассекских поздравили все монархи, причем, королева Елизавета II была в числе первых. Все потому что Гарри и Меган позвонили ей в первую очередь. Также в своем Instagram супругов поздравили Кейт Миддлтон и принц Уильям. К слову, они были единственными из королевской семьи, кто назвал пару по именам. Кроме того, как пишет Daily Express, герцоги Кембриджские отправили малышке Лилибет подарок.

«Мы все рады новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи», — гласит сообщение Кембриджских.

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Также известно, что сразу после выписки Меган с Лилибет домой принц Гарри позвонил королеве по видеосвязи и показал дочь.

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