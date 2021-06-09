«Один из самых любимых»: Виктория Бекхэм показала архивный кадр Spice Girls в купальниках

После завершения музыкальной карьеры Виктория Бекхэм увлекалась дизайном одежды. Жена одного из самых популярных футболистов, Дэвида Бекхэма, в короткий срок смогла построить целую модную империю. Начинала с пошива свадебных платьев, а теперь ее модный дом VVB занимается моделированием повседневных, офисных, спортивных нарядов, аксессуаров, а также выпуском косметики.

В своем Instagram Виктория решила показать кадр многолетней давности, на котором она позировала в составе девичьей группы Spice Girls в красных купальниках. В таких же, как и героини культового сериала 90-х — «Спасатели Малибу» с Памелой Андерсон в главной роли.

«Поздравляю со Всемирным днем океана! У меня столько счастливых воспоминаний, связанных с океаном, но этот пикантный кадр — один из самых любимых», — написала Бекхэм.

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Добавим, что в новой весенне-летней коллекции дизайнер предлагает обратить внимание на бежевые оттенки, а также классические брюки клеш с косыми карманами.

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