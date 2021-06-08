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Стриженова в черном костюме из атласа и прозрачной накидке в пол предстала на празднике мужа

Телеведущая выбрала изысканный образ для вечеринки в честь дня рождения Александра Стриженова.

Стриженова в черном костюме из атласа и прозрачной накидке в пол предстала на празднике мужа
Екатерина Стриженова с мужем. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина Стриженова уже много лет ведет передачи на телевидении. Также она играет в театре и порой принимает участие в разных проектах. Актриса почти всю жизнь находится рядом со своей единственной любовью Александром Стриженовым. Они не перестают демонстрировать семейную идиллию, вместе выходят в свет и нянчатся с внуком Петей. Примечательно, что в 53 года телеведущая может похвастаться моложавым видом и отличным чувством стиля.

Для светских раутов Стриженова выбирает элегантные образы. На юбилее Кристины Орбакайте она появилась в платье цвета Tiffany, а вот на премии Муз-ТВ артистка блистала в платье оверсайз. А на днях состоялся день рождения Александра. В честь этого события именинник устроил праздник и собрал друзей за столом. По такому особенному случаю его супруга решила принарядиться. На этот раз она отдала предпочтение бельевому стилю.

Екатерина предстала в черном атласном костюме и длинной прозрачной накидке. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и придал изысканности аутфиту в целом. Она с удовольствием не только общалась с гостями, но и делала фото. В ресторане то и дело звучали поздравления для именинника, которому исполнилось 52 года.

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Поклонники восхитились парой. Многие также одарили комплиментами Стриженову. «Ах, какие вы красивые, суперские», «Какая же вы классная пара», «Екатерина, вы роскошно выглядите», «Счастья и любви имениннику», «Прекрасная жена», «Какая вы красотка, наряд просто бомбический», — прокомментировали пост подписчики.

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