Стриженова в черном костюме из атласа и прозрачной накидке в пол предстала на празднике мужа

Екатерина Стриженова уже много лет ведет передачи на телевидении. Также она играет в театре и порой принимает участие в разных проектах. Актриса почти всю жизнь находится рядом со своей единственной любовью Александром Стриженовым. Они не перестают демонстрировать семейную идиллию, вместе выходят в свет и нянчатся с внуком Петей. Примечательно, что в 53 года телеведущая может похвастаться моложавым видом и отличным чувством стиля.

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Для светских раутов Стриженова выбирает элегантные образы. На юбилее Кристины Орбакайте она появилась в платье цвета Tiffany, а вот на премии Муз-ТВ артистка блистала в платье оверсайз. А на днях состоялся день рождения Александра. В честь этого события именинник устроил праздник и собрал друзей за столом. По такому особенному случаю его супруга решила принарядиться. На этот раз она отдала предпочтение бельевому стилю.

Екатерина предстала в черном атласном костюме и длинной прозрачной накидке. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и придал изысканности аутфиту в целом. Она с удовольствием не только общалась с гостями, но и делала фото. В ресторане то и дело звучали поздравления для именинника, которому исполнилось 52 года.

Поклонники восхитились парой. Многие также одарили комплиментами Стриженову. «Ах, какие вы красивые, суперские», «Какая же вы классная пара», «Екатерина, вы роскошно выглядите», «Счастья и любви имениннику», «Прекрасная жена», «Какая вы красотка, наряд просто бомбический», — прокомментировали пост подписчики.

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