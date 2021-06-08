«Сдобными булочками в солнцу»: Хилькевич в модном купальнике грациозно упала прямо лицом в песок

Анна Хилькевич в свое время прославилась, когда снялась в «Универе». Позже она продолжила карьеру актриса, но многие ее также знают, как жену и маму. Девушка родила двоих детей своему избраннику Артуру Волкову. Ее младшей дочке Марии два года, а старшей — Арианне уже почти шесть лет. Артистка после родов быстро вернулась в форму. Однако первое время ей было сложно управляться с двумя детьми.

Теперь Анна не скрывает своего счастья и уже не раз задумывалась о третьем ребенке. При этом поклонники восхищаются тем, в какой форме находится 34-летняя актриса. Этим летом она вместе с семьей улетела отдыхать на море. Девушка нежится на Мальдивах вместе с дочками. Однако 8 июня она решила покрасоваться перед мужем, облачившись в модный купальник с высокой посадкой и ласты с маской.

Хилькевич позировала в розовом бикини на побережье, а потом стала бежать и грациозно упала прям лицом в песок. При этом она засветила свои округлые бедра. Супругу осталось лишь подойти и похлопать ее по плечу.

«Снорклинг не удался! Меньше надо было следить за шумной премией Муз-ТВ или больше. Хато я знаю, какой у меня был бы костюм, если бы я запела. Голосу за кадром отдельный респект. Кстати, это удивительно как этот человек (любимый, правда) любит когда я падаю, стукаюсь и попадаю в нелепые ситуации. Может это и есть любовь?!» — написала звезда.

Поклонники были сражены грациозностью Анны. Многие осыпали комплиментами ее спортивную фигуру. «Вот что значит заботливый муж», «Сдобными булочками в солнцу», «Такая фигурка, класс», «Ох, какие булочки», «Анюта, ты прелестная», «Пожевала песка?» — прокомментировали пост подписчики.

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