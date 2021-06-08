«Пресс просто идеальный»: Полина Гагарина в микробикини впечатлила видом стройного тела

Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене. Она успела пережить два развода. Однако певица никогда не унывает. Она старается не погружать поклонников в личные проблемы. Ее можно только с улыбкой на лице. Девушка успевает строить карьеру и воспитывать двоих детей Андрея и Мию. При этом уже несколько лет артистка регулярно слышит комплименты в свой адрес. После того, как звезда похудела, она держит себя в форме.

В отпуск Полина нее ездила уже несколько месяцев. Последний раз она отдыхала на Мальдивах. Общаясь с поклонниками артистка решила поделиться пляжными кадрами. Она опубликовала фото, на котором позировала в микробикини в прыжке. Лиф-бандо и трусики едва прикрывали ее прелести. Гагарина похвасталась рельефным прессом. На ее голове красовалась шляпа в ковбойском стиле.

Поклонники поразились тому, какая артистка худая. Многие отметили, что такой физической форме можно позавидовать. А на другом фото Полина предстала уже в алом слитном купальнике. Она похвасталась идеальными бедрами и стройными ногами. Певица не часто делится пикантными снимками, поэтому она смогла сразить фанатов.

«Очень вкусненько! Зачет! Как же удается такой себя держать…», «Пресс просто идеальный», «Кожа прям внатяжку! Жуть», «Ноги-спички», «Полина, как вы себя изводите. Ну очень худая», «С щечками на „Фабрике“ были симпатичнее», «Ну просто модель» — прокомментировали пот подписчики.

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