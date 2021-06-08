«Устала от длинных волос и срезала»: Савельева в рубашке из денима похвасталась новой прической

Саша Савельева не скрывает, что много времени ухаживает за собой. Девушка еще на «Фабрике звезд» могла похвастаться пышной шевелюрой. Она носила длинные кудряшки. Певица красилась в блондинку. Со временем она подстриглась и даже сделала челку. А два года назад артистка стала мамой. Она воспитывает сына Марка Лео. После родов девушка быстро вернулась в форму. При этом она стала носить локоны более натурального пшеничного цвета.

В соцсетях Саша любит давать советы и рассказывать о своей жизни. С началом лета она решила обновить прическу. На новых фото певица позировала с более короткими локонами. Девушка позировала в джинсовой рубашке оверсайз. Она рассказала, что решилась на стрижку с трудом.

«Вчера произошло то, о чем я и не могла бы подумать еще полгода назад. Я устала от длинных волос и срезала почти 10 сантиметров! Многие скажут — не гневи Бога. Когда я была суперблонди я и мечтать не могла о приличной здоровой длине, пусть хотя бы и до лопаток. И хоть мы использовали самые щадящие красители, все равно концы волос осыпались.И только когда я ушла полностью в свой цвет (с легким мелированием) и перестала красить корни я получила желаемый эффект… это случилось не быстро, но все же случилось.

Особенно сильно отрасли волосы когда я начала кормить Леона( к слову в беременность грива особо не росла совсем, я знаю случаи когда девочки именно в беременность отращивали копну на 10-20 см). И, вуаля, через 2 года я пришла к длине своей мечты. Нижняя часть волос почти доставала до пояса! И как это часто бывает — достигая цели, мы перестаем ее хотеть. Теперь я знаю что могу отрастить длину и счастлива что могу так же легко не жалеть о срезанных сантиметрах. Поделитесь своей историей об экспериментах с волосами и как вы пришли к длине своей мечты», — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что любят Савельеву с любой стрижкой. «Красотка», «Как тебе идет», «Челка, верни челку», «Ты всегда прекрасно выглядишь», «Кэжуал герл», — стали писать подписчики.

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