Изящная пара: Александр Жулин станцевал с молодой женой на крыше

Тренер и фигурист Александр Жулин в Instagram разместил красивый кадр, на котором запечатлен на крыше вместе со своей женой Натальей Михайловой. Спортсмен изящно обхватил за талию любимую девушку. И он, и его жена светятся от счастья.

«А вы танцевали на крыше?» — задал вопрос своим поклонникам Александр Жулин.

«Планируем. Саш. На крыше дома своего», «Красиво, женственно, благородно. Счастья вам безграничного. Любуюсь вами», «Как же все-таки здорово, что вы нашли друг друга. Идеальная пара», «С такой богиней можно танцевать и на болоте в сапогах. Все равно будет вдохновляюще», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин женился на Натальей Михайловой в 2011 году. Она на 23 года младше своего мужа. У пары уже есть двое общих детей – дочери Екатерина и Елена. Также у тренера есть дочь Александра от фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

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