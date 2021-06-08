«С Тамарочкой 47 лет совместной жизни»: Винокур поделился уникальной фотографией со свадьбы

На снимке еще совсем молодой юморист запечатлен вместе со своей любимой женщиной.

Юморист Владимир Винокур в Instagram опубликовал уникальный кадр со своей свадьбы, которая состоялась в 1974 году. На снимке он вместе со своей единственной женой — артисткой балета Тамарой Перваковой. На фотографии момент с их свадьбы. Жена бережно надевает обручальное кольцо на безымянный палец супругу.

«А у нас с Тамарочкой сегодня 47 лет совместной жизни! Кашемировая свадьба! Через три года — юбилей! Спасибо, дорогая Томочка, за терпение и за доченьку Настюшку! Федя — ура!»

Владимир Винокур

«Любимые. Ждем золотую свадьбу, чтобы выпить вместе с вами и обнять», — заметила в комментариях артистка Елена Воробей. «Поздравляем! Здоровья вам!» «Желаем семейного тепла на долгие года», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что у Владимира Винокура и его жены есть общая дочь Анастасия. Она появилась на свет в 1985 году. В 2015 году она сделала Владимира Винокура дедом. Родился его внук Федор, с которым он сегодня проводит свое свободное время.

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