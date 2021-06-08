А король-то голый!: Филипп Киркоров запечатлелся на отдыхе в Дубае в одних шортах и шлепках

Музыкант и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram порадовал своих подписчиков достаточно редкой и откровенной фотографией. На снимке певец, которого привыкли все видеть в модной одежде на светских раутах, стоит в одних шортах и шлепках. Он находится на отдыхе в Дубае. На груди у него можно увидеть густую растительность.

«Это только разогрев! Вечером — горячий statement». Филипп Киркоров

«Тарзан!» — написал в комментариях друг исполнителя, композитор Игорь Крутой. «Ух, отличного отдыха», — заметила актриса Олеся Судзиловская. «Жаришка пошла», «Никогда не видела Филиппа Бедросовича в таком виде», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад поп-король блистал на Премии Муз-ТВ «в образе невесты». Он весь вечер не отходил ни на шаг от своего друга, блогера и музыканта Давида Манукяна. Не исключено, что звезды просто решили похайпиться на этой истории, мастерски сыграв жениха и невесту.

Смотрите также: