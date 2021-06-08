«Пусть этот день станет новой точкой отсчета»: Аршавина показала снимки из прошлого с первым мужем

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — Алиса — в Instagram поделилась серией фотографий из прошлого. На кадрах она запечатлена в том числе с первым мужем — бизнесменом Алексеем Казьминым, с которым была вместе несколько лет. Есть на кадрах и последний муж Алисы — Андрей Аршавин.

Как отметила девушка, которой исполнилось 39 лет, она решила сделать небольшую подборку снимков из прошлого и настоящего, на которых запечатлены важные моменты ее жизни. Она хочет, чтобы ее день рождения был праздником для детей и мамы.

«А этой девочке, девушке, женщине я пожелаю, пусть этот день станет новой точкой отсчета нового жизненного пути, где я буду радоваться каждому моменту, подаренному мне, не унывать, идти вперед и делать счастливыми людей, которые меня окружают».

Алиса Аршавина

Напомним, что Алиса Казьмина родила Андрею Аршавину дочь Есению. С футболистом она со скандалом рассталась, обвинив в изменах. От прошлых отношений у нее двое детей. В последние месяцы девушка испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

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