Невероятная красотка!: Юлия Липницкая поразила стройной фигурой спустя год после родов дочери

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая в Instagram поразила своей прекрасной фигурой во время отдыха на Мальдивах. Звезда выглядит просто идеально. На райский остров она отправилась с мужем Владом Тарасенко и дочкой Каталиной, которую она родила год назад.

В комментариях у звезды поклонники оставили массу положительных комментариев. «Любим тебя, наше солнышко», «Нереально выглядишь», «Юленька, вот это фигурка. Словно и не рожала», — заявили пользователи.

Отметим, что на днях звезде исполнилось 23 года. После возвращения с Мальдив ее очень тепло поздравили с этим событием с Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристке был вручен очень красивый торт.

Напомним, что Юлия Липницкая выступает в ледовых спектаклях, поставленных Евгением Плющенко и его женой Яной Рудковской. Кроме того, она входит в тренерский штат двукратного олимпионика.

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