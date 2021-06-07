Светлана Ходченкова в этом году отметила 38-летие. Стоит отметить, что актриса может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Многие восхищаются красотой девушки. Она успевает не только сниматься в кино, но и посещать светские рауты. Каждый раз артистка тщательно продумывает свои образы. Так эти летние дни он проводит в Милане, где накануне пришла на светский раут в платье-бюстье со шлейфом.

Но Светлана не забросила своим тренировки. Уже длительное время она увлекается танцами на пилоне. Иногда девушка дразнит поклонников кадрами с тренировки. На этот раз она предстала в лосинах и лимонном лифе. Ботильоны на шпильках с платформой дополняли ее образ. Ходченкова грациозно встала на корточки. Она продемонстрировала рельефную фигуру и плоский живот. Актриса грациозно мотала головой.

Поклонникам не часто удается увидеть ее в столь пикантном образе. Многие отметили, что завидуют физической подготовке Светланы. Они осыпали ее комплиментами.

«Ноги — космос», «Какая роскошная», «Бьемся в экстазе», «Просто сногсшибательная девушка», «Эти ноги совершенны», «Хочется танца», «Вы дразните нас своей красотой», «Даже сидите грациозно», «Одним взмахом хвоста сразили», «Ваши гены нужно передавать детям», «Когда вы уже станете выступать для нас», «Это идеальная картина», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что о личной жизни Ходченкова умалчивает. Она один раз была замужем за Владимиром Яглычем, но они расстались в 2010 году.

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