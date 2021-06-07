«Ах, какая ложбинка греха»: Лобода в сверкающем комбинезоне с разрезами блеснула округлым бюстом

Светлана Лобода уже много лет выступает на сцене. Она покорила даже мировую сцену. Не удивительно, что певица является одной из самых высокооплачиваемых в стране. Она не раз подчеркивала, что много работает. Только благодаря пандемии артистка смогла больше времени уделять дочкам Евангелине и Тильде. Также она теперь чаще ездит в отпуск. Также после возвращения из Дубая звезда приступила к работе.

Недавно Светлана выступила на премии Муз-ТВ. Алый кожаный комбинезон с акцентом на бедрах произвел впечатление на публику. Однако на сцене певица блистала в наряде в восточном стиле. А вот накануне она дала сразу несколько концертов. На этот раз девушка предстала в новом костюме. Черный комбинезон украшенный пайетками и бахромой облегал ее фигуру. Наряд с разрезами по бокам и глубоким декольте позволил ей сверкнуть бюстом. Брюки клеш также зрительно вытянули силуэт.

Лобода дефилировала по отелю. А вот на сцене она не только спела, но и устроила зажигательные танцы. Девушка грациозно двигалась, демонстрируя всю красоту образа.

Поклонники поразились тому, в какой форме находится 38-летняя звезда. Многие восхитились ее безупречной фигурой. «Фигура бомбическая», «Я тоже хочу такой животик», «Ах, какая ложбинка греха», «Такое не спрятать», «Фигура просто точеная», «Как вы хороши», «Костюм роскошный, оживает при каждом движении», «Ковбойша», «Покоряете каждым движением», «Грудь на выкат», — прокомментировали пост подписчики.

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