«Красивая как роза»: Давид Манукян снял в новом клипе копию Ольги Бузовой

Музыкант анонсировал выход нового трека о несчастной любви, показав видео с девушкой, до боли напоминающей его экс-избранницу.

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой, популярный блогер и музыкант Давид Манукян готовится покорить публику своим новым творением. Дава анонсировал выход нового трека под названием «Начать с нуля».

В сторис Instagram музыкант разместил видео-ролик к треку, в котором, в лаконичной форме изложил, очевидно, свое видение отношений с Ольгой Бузовой.

«Красивая как роза глубоко внутри, Но вокруг все видят лишь твои шипы», — поется в песне.

В кадре дева, очень напоминающая внешне экс-избранницу Давида Манукяна, в печали сидит на стуле с кулей на голове. Одежда на деве весьма невзрачная — треники и вытянутая майка. Но вдруг рядом с ней появляется кудесник Дава. Дева тут же превращается в стильную диву в модной одежде, волосы ее распущены и волнующе струятся по плечам. Преображенная красавица обнимает молодого человека и испаряется, оставляя парня в недоумении.

Напомним, ранее Давид Манукян рассказывал, что его новая песня «Начать с нуля» основана на реальных событиях. Правда, он поспешил уточнить, что не из его жизни.

«Трек написан по мотивам ваших реальных историй», — делился в Instagram Дава.

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