Маленькая кокетка: Юлия Проскурякова нарядила дочку в легинсы и белую блузку с баской для прогулки по Москве

Младшей дочери прославленного музыканта Игоря Николаева, Веронике, в октябре этого года исполнится шесть лет. Малышка, которая стала очень долгожданным и желанным ребенком маэстро и его третьей жены Юлии Проскуряковой, растет счастливой девочкой. Вероника Николаева окружена любовью и заботой своих звездных родителей, в восторге от очаровательной крошки и все окружение именитого семейства.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев максимум своего времени проводят вместе с подрастающей наследницей.

больше по теме Мамина модница: Юлия Проскурякова опубликовала фото дочери Ники в белом платье и бейсболке Жена известного композитора Игоря Николаева обожает красиво одевать наследницу.

Так, например, в минувшие выходные звездная мамочка гуляла с Вероникой по летней Москве. Заглянули они и на Красную площадь.

В сторис Instagram Юлия Проскурякова поделилась фото дочери, на котором запечатлела ее на фоне башен Кремля.

Вероника, судя по всему, растет кокетливой девочкой. В кадре она театрально выставила вперед ножку, красиво выгнула одну ручку, а второй подбоченилась.

Для прогулки по столице Юлия Проскурякова нарядила дочку в одежду светлых тонов. Вероника позирует в легинсах, белой блузке с баской и кроссовках.

Смотрите также: