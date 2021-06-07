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Маленькая кокетка: Юлия Проскурякова нарядила дочку в легинсы и белую блузку с баской для прогулки по Москве

Вероника Николаева позировала маме на Красной площади.

Маленькая кокетка: Юлия Проскурякова нарядила дочку в легинсы и белую блузку с баской для прогулки по Москве
Юлия Проскурякова. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

Младшей дочери прославленного музыканта Игоря Николаева, Веронике, в октябре этого года исполнится шесть лет. Малышка, которая стала очень долгожданным и желанным ребенком маэстро и его третьей жены Юлии Проскуряковой, растет счастливой девочкой. Вероника Николаева окружена любовью и заботой своих звездных родителей, в восторге от очаровательной крошки и все окружение именитого семейства.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев максимум своего времени проводят вместе с подрастающей наследницей.

Так, например, в минувшие выходные звездная мамочка гуляла с Вероникой по летней Москве. Заглянули они и на Красную площадь.

В сторис Instagram Юлия Проскурякова поделилась фото дочери, на котором запечатлела ее на фоне башен Кремля.

Юля Проскурякова запечатлела дочку-кокетку
Юля Проскурякова запечатлела дочку-кокетку. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Вероника, судя по всему, растет кокетливой девочкой. В кадре она театрально выставила вперед ножку, красиво выгнула одну ручку, а второй подбоченилась.

Для прогулки по столице Юлия Проскурякова нарядила дочку в одежду светлых тонов. Вероника позирует в легинсах, белой блузке с баской и кроссовках.

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