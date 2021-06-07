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«Нет у меня гена агрессии!»: Цискаридзе узнал о своем врожденном иммунитете к скандалам

ДНК-тест показал, что знаменитый танцор обладает психологической выносливостью.

«Нет у меня гена агрессии!»: Цискаридзе узнал о своем врожденном иммунитете к скандалам
Николай Цискаридзе суров, но честен. Фото: Global Look Press

На канале «Пятница!» и видеосервисе Premier вышел новый выпуск «ДНК-шоу» Лолиты Милявской, героем которого стал известный артист балета Николай Цискаридзе. 47-летний танцор известен тем, что всем высказывает свое мнение прямо в лицо. Из-за этого он нередко попадает в заголовки СМИ. Но генетический тест мужчины показал, что провоцировать его на скандалы бесполезно: он оказался несклонным к агрессии человеком.

«У тебя есть быстрый ген МАОА. Его часто называют геном агрессии или насилия, а быстрый вариант помогает легче переживать стресс, это своего рода психическая выносливость. Такие люди не склонны к антисоциальным поступкам», — объявила Лолита Николаю.

«Вот! Люди, услышьте, нет у меня гена агрессии! Что бы вы ни делали, как бы вы ни покупали все эти скандалы», — высказался в ответ знаменитый балетмейстер.

В той же передаче Цискаридзе поделился надеждой, что после смерти люди будут вспоминать его как честного и порядочного человека.

Что еще узнал о себе артист — смотрите полный выпуск «ДНК-шоу» на видеосервисе Premier.

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