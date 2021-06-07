Сотни миллионов долларов: стало известно, сколько зарабатывает принц Чарльз

Британская королевская семья — одна из самых богатых на планете. Их состояние, по данным Forbes, составляет 28 миллиардов долларов в активах. Елизавета II владеет личными активами на сумму 500 миллионов долларов, сообщает Cornwall Live. Большая часть ее богатств будет передана Чарльзу, когда он взойдет на трон.

Кроме того, принц Чарльз получает доход от графства Корнуолл, на территории которого находится недвижимость на сумму почти 1,3 миллиарда долларов. Оценки состояния старшего сына королевы разнятся. Go Banking Rates говорит о 100 миллионах долларов, а Wealth-X — о 400. В 2020 году доход будущего короля Великобритании составил 22 миллиона фунтов стерлингов.

«Принц Уэльский покрывает официальные расходы герцога и герцогини Кембриджских, а до 31 марта 2020 года — герцога и герцогини Сассекских за счет этого дохода», — сообщает издание.

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