Услуги клиники, где рожала Меган Маркл, стоят от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов

Меган Маркл родила дочь. Ее назвали Лилибет Диана. Малышка появилась на свет 4 июня в одной из старшейших клиник Санта-Барбары. Выбрана она была не случайно. Во-первых, это одна из ближайших больниц к дому герцогов Сассекских в Монтесито, а во-вторых, основал больницу в 1888 году женский коллектив. Меган, как борцу за права женщин, этот факт был приятен.

Daily Mail пишет, что клиника пользуется большой популярной среди звезд. В прошлом году там рожала Кэти Перри. А принц Гарри, как известно, дружит с ее мужем, Орландо Блумом. Также сообщается, что стоимость услуг в больнице — разная. Роды без осложнений обходятся селебрити в 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей), а кесарево сечение стоит 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей).

Напомним, герцоги Сассекские назвали дочь в честь прабабушки, королевы Елизаветы II, и бабушки, принцессы Дианы.

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