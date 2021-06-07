Малышка Лилибет: кто дал Елизавете II трогательное прозвище в детстве

Меган Маркл и принц Гарри назвали свою дочь в честь ее прабабушки и бабушки.

Накануне стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Малышку, которая родилась 4 июня в Санта-Барбаре, назвали в честь прабабушки и бабушки — Лилибет Диана. Известно, что Лилибет — это детское прозвище Елизаветы II.

Оказывается, будучи маленькой девочкой, Елизавета не могла выговорить свое имя, проще ей было произносить Лилибет. Так все и началось. Позже этим именем ее стали называть родители, а отец — король Георг VI — даже как-то произнес: «Лилибет — моя гордость, Маргарет — моя радость». Об этом пишет Hello!.

Лилибет называл королеву и ее покойный муж, принц Филипп. Источники сообщают, что этим именем она подписала записку, которую положила в гроб герцога Эдинбургского этой весной.

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