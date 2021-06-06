«Вот это Ильичу фортануло»: Соня Таюрская обнажила роскошную грудь во время «мокрой» фотосессии

Солистка группы Little Big и избранница Ильи Прусикина Софья Таюрская решила сверкнуть новой гранью своего таланта. Вокалистка поделилась в Instagram своими горячими снимками, на которых позирует практически обнаженной.

Певица приняла участие в откровенной фотосессии, во время которой сумела полностью раскрепоститься перед камерой, облачившись только в белый кроп-топ и трусики. Чувственности и эротизма снимкам придал еще и тот факт, что белье на красавице Соне Таюрской было мокрым. Так что, на невероятно красивых и транслирующих неприкрытую сексуальность кадрах, можно рассмотреть не только чарующие изгибы тела солистки Little Big, но и такие его детали, которые довольно редко выставляются напоказ.

«Давно мечтала о такой съемке, — призналась Соня Таюрская под фото. — Если хотите еще фоточек, оставляйте много лайков».

Поклонники пришли в восторг от столь щедрой порции откровенности от певицы. Они делают Софье Таюрской комплименты и говорят о том, как же повезло ее избраннику.

«Вот это Ильичу фортануло», «Омг, богиня, не иначе», «Вау, вот это повелительница воды и огня одновременно», «Слезы от красоты потекли», «Ильич такой: «не понял», — высказываются в Сети.

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